Consiglio superiore sanità, Locatelli: "Esame sierologico? Inizierà nel giro di poche settimane"

Franco Locatelli, il presidente del Consiglio superiore di sanità, ha parlato in conferenza stampa del possibile esame sierologico che si sta sviluppando al Policlinico San Matteo di Pavia. "Il presidente della Giunta Regionale lombarda, Attilio Fontana, aveva già divulgato questo tipo di informazione. È uno degli strumenti, ci fa piacere che questa piattaforma è stata validata in un laboratorio importante, ma i criteri a cui noi faremo riferimento - elevata sensibilità, elevata specificità, potenzialità di processare un elevato numero di siero - dovranno corrispondere. Va fatta una valutazione comparativa per avere la miglior piattaforma per lo studio di sieroprevalenza. Tutto inizierà nel giro di poche settimane".