Contatto Benatia-Vazquez, Collina: "Sarebbe stato rigore con il VAR"

A distanza di diverse settimane, il designatore dell'UEFA Pierluigi Collina promuove l'operato dell'arbitro Oliver in Real Madrid-Juventus: "L'episodio fa ancora discutere sul piano tecnico: la discrezionalità dell'arbitro in una situazione come quella diventa determinante. Se ci fosse stata la VAR probabilmente Oliver l'avrebbe consultata e avrebbe confermato la decisione presa sul campo".