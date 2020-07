Contatto Lautaro-Kolarov, Ferrara: "Non è tale da giustificare l'annullamento"

vedi letture

Intervenuto ai microfoni di ‘Pressing’ su Italia 1, l’ex giocatore Ciro Ferrara ha commentato così il discusso contatto tra Lautaro e Kolarov sul pareggio della Roma, molto discusso da parte dei tifosi nerazzurri: “Secondo me c’è un contatto ma non è tale da giustificare un annullamento 20 secondi dopo. Secondo me non era un gol da annullare. Adesso voglio sapere se Di Bello sarà fermato, perché se vengono valutati come gravi questi errori l’arbitro deve essere fermato”.