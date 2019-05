© foto di Balti Touati/PhotoViews

Presente a Madrid in vista della finale di Champions League, l'ex centrocampista dell'Inter Luis Figo ha anticipato i temi di Tottenham-Liverpool. "Klopp o Pochettino? Il Liverpool è una squadra che gioca bene, mi piace. Anche il Tottenham gioca bene, ha un tecnico che conosce bene la Spagna. Sono due stili diversi ma sono arrivati in finale e possono vincere", ha detto il portoghese.

Conte è il nuovo tecnico dell'Inter, può fare bene? "Non so, non si può prevedere il futuro. La società ha scelto un allenatore con esperienza che farà sicuramente tutto per fare bene anche per difendere il suo prestigio. E' un vincente, spero che porti all'Inter le vittorie che tutto il mondo vuole".