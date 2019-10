Conte: “Chi me l'ha fatto fare di tornare?”

"Sport trasmetta valori positivi, altrimenti dico 'arrivederci'"

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - MILANO, 5 OTT - "Un messaggio ai tifosi della Juve? Ho cercato di darlo già dieci giorni fa. Dobbiamo trasmettere valori positivi, è uno sport non è una guerra. Altrimenti sono il primo a dire 'basta' e 'arrivederci'. Sono tornato in A dall' Inghilterra e sono in difficoltà, a volte mi chiedo, chi me lo ha fatto fare? Non sarà una grave perdita per il calcio ma se il calcio è questo non sarà una grave perdita per me". E' la riflessione indispettita di Antonio Conte alla vigilia di Inter-Juve: l'allenatore nerazzurro era visibilmente innervosito dopo la domanda sulla petizione che chiedeva di togliere la sua stella dallo Stadium e dopo queste parole ha lasciato la conferenza stampa senza concludere il giro previsto.