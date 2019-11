Conte riabbraccia Vecino. Titolare nell'Inter assieme ai soliti noti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Primi rientri dei nazionali in casa Inter e primi riscontri positivi per Conte. Ieri alla Pinetina, infatti, si sono rivisti, oltre a Lautaro, anche Barella, Biraghi, Godin e Vecino. In particolare - sottolinea il Corriere dello Sport - c’era un po’ di apprensione per il centrocampista uruguaiano, che dall’ultima sosta era rientrato con un fastidio ad una vecchia cicatrice: un guaio non particolarmente grave, ma che l’aveva tolto dai match con Parma, Borussia Dortmund (andata) e Brescia, pur avendo giocato qualche minuto alla ripresa con il Sassuolo. A meno di sorprese (oggi si allenerà a pieno ritmo), Vecino sarà comunque in campo sabato prossimo a Torino.

I soliti noti - Tanto più che a centrocampo le scelte di Conte sono davvero ridotte ai minimi termini, tenuto conto che né Sensi né Gagliardini saranno convocabili. Continueranno a fare gli straordinari, insomma, Brozovic e Barella, con quest’ultimo che ha pure sulla testa una doppia diffida, in campionato e in Champions.