© foto di Federico Gaetano

Bruno Conti, dirigente del settore giovanile della Roma, parla a Sky della squadra giallorossa e delle mosse fatte dalla società per rinforzarsi: "Voglio fare i complimenti a Petrachi per i grandi professionisti che ha portato alla Roma e che Fonseca sta gestendo. Fino alla pausa hanno dimostrato cose importanti, qua a Trigoria ci sono delle regole e si vedono in campo, complimenti a Petrachi e Fonseca. A parte l’ultimo passo falso, la Roma sta disputando un grande campionato”.