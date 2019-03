© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Bruno Conti, campione del mondo nel 1982 e dirigente della Roma, ha parlato di Juventus-Atletico Madrid alla Gazzetta dello Sport: "La Juve deve avere pazienza innanzitutto. E' un'impresa difficile che però a questa squadra può riuscire. Da un punto di vista psicologico sbloccarla subito può essere davvero importante. Hanno un campione in rosa come Ronaldo che all'andata è stato punto nell'orgoglio: questo può caricarlo ancora di più. Lui può influire tantissimo perché conosce la Champions come pochi altri".