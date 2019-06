Copa América, Argentina-Paraguay 1-1: Messi risponde a Sanchez

© foto di Imago/Image Sport

Un rigore di Messi rimonta il vantaggio illusorio di Sanchez: finisce uno a uno al Mineirao tra Argentina e Paraguay. Discorso qualificazione rimandato all'ultimo turno per entrambe le squadre: la Albirroja resta seconda, primo punto per gli uomini di Scaloni, che sono però ultimi nel raggruppamento in virtù della differenza reti peggiore rispetto al Qatar.

Argentina-Paraguay 1-1 (37' Sanchez, 57' Messi).



CLASSIFICA

Colombia 6

Paraguay 2

Qatar 1

Argentina 1