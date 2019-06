Copa America, Uruguay prima del Gruppo C. Ecuador e Giappone fuori

© foto di Imago/Image Sport

Si è appena concluso il terzo ed ultimo turno del Gruppo C di Copa America, non sono mancate le emozioni al Maracanà ed al Mineirao. Nella partita che vale il primo posto ha la meglio l'Uruguay che aveva soltanto un risultato a disposizione per evitare la Colombia ai quarti di finale, gara difficile ed intensa decisa nei minuti finali. Colpo di testa vincente di Cavani su assist di Rodriguez, la Celeste passa il turno ed affronterà il Perù di Ricardo Gareca. Impegno sicuramente più proibitivo per la Roja di Rueda contro i cafeteros di Duvan Zapata. Nell'altra partita del girone invece Ecuador e Giappone pareggiano ed escono a braccetto dalla Copa America, serviva una vittoria ad una delle due per passare il turno che non è arrivata. Al vantaggio nipponico di Nakajima ha risposto sempre nel primo tempo Angel Mena per gli ecuadoregni.

Cile-Uruguay 0-1 (82' Cavani)

Giappone-Ecuador 1-1 (15' Nakajima (G), 35' Mena)