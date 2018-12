© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

River Plate-Boca Juniors si giocherà al Santiago Bernabeu di Madrid. In palio la Copa Libertadores, dopo quanto accaduto sette giorni fa a Buenos Aires. Il trasferimento della sede della finale di ritorno non piace neanche a Gaston Ramirez che, attraverso La Gazzetta dello Sport, ha detto: "Non riesco neppure a pensarci, anche se in realtà fatti del genere accadono anche in derby meno importanti in Sudamerica. Ma in un evento prestigioso come questo, dove hai gli occhi del mondo addosso, con due squadre fra le più grandi del Sudamerica, non è possibile. Io tifo per il Boca, avrei voluto guardare la partita, invece… Che peccato dovere giocare la finale di ritorno fuori dall’Argentina. Ma se venissero a Genova, state certi che andrei a vederla di sicuro", ha detto il calciatore della Sampdoria.