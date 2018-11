Copa Libertadores, il Comune di Genova scrive al Papa

Lettera al Santo Padre, chiesta "benedizione contro la violenza"

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - GENOVA, 28 NOV - Nella speranza di portare a Genova la finale di ritorno della Coppa Libertadores tra Boca Juniors e River Plate, il consigliere delegato allo Sport del Comune di Genova Stefano Anzalone si è rivolto anche a Papa Francesco, facendo leva sulle sue origini argentine e su quelle, ancora più lontane, in parte liguri. E' partita dagli uffici comunali all' indirizzo del sommo pontefice una lettera in cui si invoca la sua intercessione: non direttamente perché la partita si svolga nel capoluogo ligure ma affinché, se dovesse accadere, tutto vada per il meglio. "Santo Padre, sarebbe per tutti un onore avere la Sua benedizione contro la violenza e per la pacificazione delle tifoserie visti i recenti fatti di cronaca avvenuti in Argentina in occasione della finale Boca-River - si legge nella missiva di Anzalone -. Nel caso la Libertadores si disputasse a Genova invochiamo una Sua preghiera affinché tale storico evento possa diventare momento di aggregazione per gli appassionati e di rivincita per una città ferita".