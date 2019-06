Coppa d'Africa, i 23 convocati del Camerun: assente Aboubakar

Clarence Seedorf, commissario tecnico del Camerun, ha diramato la lista dei 23 giocatori per la prossima Coppa d'Africa che si terrà in Egitto:

Portieri: Andre Onana (Ajax), Fabrice Ondoa (Ostende), Carlos Kameni (Fenerbahçe)

Difensori: Fai Collins (Standard de Liège), Michael Ngadeu (Slavia Prague), Banana Yaya (Panionios), Jean-Armel Kana-Biyik (Kayserispor), Gaëtan Bong (Brighton), Ambroise Oyongo (Montpellier), Tchakonte Dawa (Mariupol)

Centrocampisti: Andre-Frank Zambo Anguissa (Fulham), Pierre Kunde Malong (Mayence), Georges Mandjeck (Maccabi Haïfa), Gilles Djoum (Hearts), Wilfrid Kaptoum (Betis Séville)

Attaccanti: Stéphane Bahoken (Angers), Jacques Zoua (Astra Giurgiu), Clinton Njie (Marseille), Christian Bassogog (Henan Jianye), Eric-Maxim Choupo-Moting (PSG), Joël Tagueu (Funchal), Karl Toko Ekambi (Villarreal), Olivier Boumal (Panionios).

#TOTALAFCON2019#EGYPT2019

This is the list of the 23 #Lions retained for the #AFCON2019@Caf_Online pic.twitter.com/1TBVwA6jEy

— Fecafoot-Officiel (@FecafootOfficie) 11 giugno 2019