Coppa d'Africa, Koulibaly e Bennacer spadroneggiano nella top 11

Kalidou Koulibaly e Ismael Bennacer sono stati inseriti nella top 11 della Coppa d'Africa. I due 'italiani', rispettivamente vicecampione col Senegal e campione con l'Algeria, guidano la formazione scelta dalla CAF in difesa e a centrocampo. Ecco il baluardo del Napoli e il nuovo acquisto del Milan, nominato non a caso miglior giocatore del torneo:

The #TotalAFCON2019 Best XI is in and it's 🔥#CelebrateAfrica pic.twitter.com/DaW6xuLckH

— CAF (@CAF_Online) 20 luglio 2019