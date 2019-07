Coppa d'Africa, Mahrez al politico lepenista: "Il gol è per te"

Algerino replica a Julien Odoui che tifava per la Nigeria

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - PARIGI, 15 LUG - Frecciatina della star della Nazionale algerina e del Manchester City, Riyad Mahrez, contro Julien Odoui, un esponente politico del Rassemblement National, che ieri aveva auspicato la vittoria della Nigeria nella semifinale di Coppa d'Africa contro l'Algeria per scongiurare nuove violenze e scontri da parte dei tifosi biancoverdi a Parigi e in altre città di Francia. "Per impedire il proseguimento delle violenze e dei saccheggi, per evitare la marea di bandiere algerine, per tutelare la nostra festa Nazionale, non attendete (il ministro francese dell'Interno, Christophe, ndr.) Castaner. Abbiate fiducia negli 11 giocatori nigeriani!", scriveva il politico lepenista sul proprio profilo Twitter, aggiungendo l'hashtag "Sostengo la Nigeria". Solo che poi la Nigeria ha perso e Mahrez, autore, tra l'altro, dello straordinario gol su punizione che ha portato l'Algeria in finale, non ha resistito alla tentazione di replicare su Twitter. "Quella punizione era per te", è la risposta al fedelissimo di Marine Le Pen.