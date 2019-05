Coppa d'Asia 2023, la Corea del Sud rinuncia per il Mondiale femminile

© foto di Insidefoto/Image Sport

La Corea del Sud ha annunciato il ritiro della sua candidatura per ospitare l'edizione 2023 della Coppa d'Asia. Via libera, dunque, per la Cina, che organizzerà la competizione per la seconda volta nella sua storia dopo quella del 2004. L'assegnazione sarà ufficialmente resa nota il prossimo 4 giugno.

Questione di priorità - "Dobbiamo fare una scelta tra la Coppa d'Asia 2023 e la Coppa del Mondo femminile", ha detto il segretario generale della Federazione coreana, Chun Hanjin. "Abbiamo deciso di concentrarci strategicamente sulla Coppa del Mondo. Le due Coree stanno lavorando a un'offerta congiunta per la Coppa del Mondo".