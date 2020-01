Coppa di Francia, da oggi gli ottavi su Sportitalia: il programma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Parte oggi una grande settimana di calcio francese su Sportitalia (disponibile sul canale 60 DTT) con il focus sugli ottavi di finale della Coppa di Francia che propongono partite sempre più appassionanti. In campo tutte le big e il fascino della sfida del piccolo Pau, che ha eliminato il Bordeaux di Rudi Garcia, contro i campioni del Psg.

Ecco come seguire gli ottavi di finale del torneo che Sportitalia trasmette in diretta e in esclusiva sino all’atto conclusivo di Saint Denis.

Di seguito la programmazione Sportitalia per gli ottavi di finale della Coppa di Francia:

Angers-Rennes – Martedì 28 gennaio 2020 in diretta dalle ore 18,30 su Sportitalia 60 DTT

Telecronista Matteo Gandini

Monaco-Saint Etienne – Martedì 28 gennaio 2020 in diretta dalle ore 20,55 su Sportitalia 60 DTT

Telecronista Gabriele Schiavi

Pau-Psg – Mercoledì 29 gennaio 2020 in diretta dalle ore 18,30 su Sportitalia 60 DTT

Telecronista Alberto Pucci

Marsiglia-Strasburgo – Mercoledì 29 gennaio 2020 in diretta dalle ore 20,55 su Sportitalia 60 DTT

Telecronista Alberto Pucci

Nizza-Lione – Giovedì 30 gennaio 2020 in diretta dalle ore 20,55 su Sportitalia 60 DTT

Telecronista Francesco Letizia

Per i possessori di una smart Tv dotata di tecnologia HbbTv sarà possibile accedere a SI Smart, la nuova offerta di quattro canali tematici gratuiti targata Sportitalia, e vedere la partita in alta definizione. Basterà premere il pulsante rosso per entrare nel mondo SI Smart che regala agli appassionati l’esperienza di Sportitalia HD, SI Live24, SI Solo Calcio e SI Motori. Tutti senza spendere un euro e senza la necessità di alcun abbonamento.