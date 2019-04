Coppa Italia, -1 a Milan-Lazio: 4000 tifosi biancocelesti a San Siro

© foto di Insidefoto/Image Sport

C'è grande attesa in casa Lazio per la sfida di domani sera contro il Milan, ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Dopo lo 0-0 dell'Olimpico, la squadra biancoceleste sarà chiamata a improntare una partita d'attacco a Milano per staccare il pass per l'atto finale.

Ci saranno quattromila tifosi della Lazio - A sostegno della squadra di Simone Inzaghi ci saranno anche quattromila tifosi provenienti dalla Capitale. L'ha rivelato, tramite i canali ufficiali del club, Marco Canigiani, responsabile del marketing biancoceleste: "Sono circa 4.000 i biglietti venduti per la trasferta di Milano contro il Milan valida per la semifinale di Coppa Italia, ci sarà un numero importante di tifosi al seguito della squadra".