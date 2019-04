Coppa Italia, -1 a Milan-Lazio: niente conferenza stampa per Gattuso

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non ci sarà alcuna conferenza stampa per Gennaro Gattuso alla vigilia di Milan-Lazio, ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Il tecnico rossonero parlerà solo alla tv ufficiale del club rossonero pochi minuti prima di dar via all'unico allenamento di giornata che inizierà alle 16.30.