Coppa Italia, Bologna ok con Orsolini e Falcinelli: ora la Juventus

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una doppietta di Riccardo Orsolini e il gol di Diego Falcinelli hanno regalato il successo al Bologna contro il Crotone. Felsinei che grazie a questa vittoria hanno guadagnato l'accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia dove affronteranno la Juventus. Buona notizia per Filippo Inzaghi che almeno per qualche giorno può sentire la sua panchina più salda. Ancora out Mattia Destro per tutti i novanta minuti, con l'avventura dell'attaccante che sembra davvero arrivata al capolinea.