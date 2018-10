Coppa Italia, cambio date di semifinali e finale

In campo 27 febbraio e 24 aprile per decidere finaliste del 15/5

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - Cambiano le date delle semifinali e della finale della Coppa Italia 2018/19. In particolare, le semifinali di andata si svolgeranno mercoledì 27 febbraio 2019 (anziché il 6 febbraio, e quelle di ritorno il 24 aprile (anziché il 27 febbraio). La finale, a Roma, si giocherà mercoledì 15 maggio, anziché il 25 aprile. Lo rende noto la Lega Serie A, secondo quanto disposto dal presidente, Gaetano Miccichè, in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio di Lega del 24 settembre scorso. In tutti i casi, sottolinea la Lega, ci potrà essere possibilità di anticipi e/o posticipi per ragioni televisive.