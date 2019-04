Oltre 3mila biglietti venduti, preoccupazione dopo caso Bakaioko

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sale l'attesa dei tifosi laziali per la semifinale di ritorno di Coppa Italia con il Milan, ma anche un po' di preoccupazione per l'ordine pubblico dopo le polemiche seguite alla gara di campionato del 13 aprile (con il caso Kessie-Bakaioko e la maglia di Acerbi). Il match di mercoledì per i biancocelesti di Simone Inzaghi vale un'intera stagione dopo il ko interno con il Chievo. La quota di tagliandi staccati ha già ampiamente superato le 3.000 unità e c'è ancora tempo 48 ore per esaurire l'intero settore ospiti situato nel terzo anello verde di San Siro. Difficile che possa riempirsi per intero (la capienza di oltre 5.500 posti) ma la Lazio prevede di arrivare almeno a quota 4.000 biglietti venduti per quello che si preannuncia un vero e proprio esodo da Roma.