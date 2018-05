Coppa Italia femminile: Brescia elimina la Juve. Fiorentina a valanga

© foto di Tommaso Sabino/TuttoAtalanta.com

La Juventus non potrà più fare doppietta alla sua prima stagione di esistenza nel calcio femminile, mentre il Brescia culla ancora questo obiettivo. Nello scontro diretto fra le dominatrici della Serie A infatti hanno la meglio le Leonesse che espugnano nuovamente il campo di Vinovo grazie a una rete allo scadere del primo tempo di Valentina Giacinti. A far compagnia alle lombarde nelle semifinali ci saranno il Tavagnacco, che ha battuto nella giornata di ieri il Verona ai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, la Fiorentina e la Pink Bari. Queste ultime due dilagano rispettivamente contro Ravenna e la sorpresa Jesina: le viola ne fanno sette alle romagnoli con Tatiana Bonetti che si porta a casa il pallone della gara grazie a una tripletta, sette anche i gol delle biancorosse che a differenza delle toscane subiscono però due gol nel 7-2 finale. Gli accoppiamenti in semifinale, gare d'andata e ritorno, sono Tavagnacco-Brescia e Fiorentina-Pink Bari. Questi risultati e marcatrici del turno:

Verona-Tavagnacco 3-4 cdr (19° Fishley; 77° Clelland – rigori: Brumana fuori, Decker gol, Clelland gol, Wagner fuori, Mascarello parato, Fishley parato, Camporese gol, Hannula gol, Tuttino gol, Kongouli fuori)

Pink Bari-Jesina 7-2 (10° Parascandolo, 25° Groff, 31°, 90° Serturini, 36° aut. Cantori, 53° Piro, 69° Vivirito; 38° Bellucci, 81° Tamburini)

Juventus-Brescia 0-1 (45° Giacinti)

Fiorentina-Ravenna 7-0 (10°, 60°, 63° Bonetti; 20° Caccamo, 46° Parisi, 66° Mauro, 89° Guagni)

* in neretto le squadre qualificate