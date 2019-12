Coppa Italia, Genoa-Ascoli dopo i primi 45': la sblocca Pinamonti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ha preso questo pomeriggio il via il IV turno della Coppa Italia 2019-2020, con 16 club che si daranno battaglia - in gara secca - per staccare il pass per gli ottavi, momento della competizione che vedrà subentrare Juventus, Roma, Inter, Torino, Milan, Napoli, Lazio e Atalanta.

Dopo la qualificazione della Cremonese, che ha battuto l'Empoli, in campo Genoa e Ascoli, che hanno da poco chiuso il primo tempo: Grifo in vantaggio grazie alla rete messa a segno, al 14', da Pinamonti, che sfrutta una palla messa in area da Jagiello, e sul quale Ferigra commette un madornale errore.

Di seguito il programma completo del IV turno (in neretto le squadre qualificate):

GIA' GIOCATE

Cremonese-Empoli 1-0 [ottavi: Lazio]

(35' Claiton)

ORA IN CAMPO (parziali)

Genoa-Ascoli 1-0 [ottavi: Torino]

(14' Pinamonti)

ORE 21:00

Fiorentina-Cittadella [ottavi: Atalanta]

MERCOLEDI' 4 DICEMBRE

Sassuolo-Perugia [ottavi: Napoli]

SPAL-Lecce [ottavi: Milan]

Udinese-Bologna [ottavi: Juventus]

GIOVEDI' 5 DICEMBRE

Parma-Frosinone [ottavi: Roma]

Cagliari-Sampdoria [ottavi: Inter]