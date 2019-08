Coppa Italia, Genoa-Imolese 3-0 al 45': Saponara segna e viene sostituito

Genoa in scioltezza nel primo tempo della sfida di Coppa Italia in programma questa sera al Comunale di Chiavari e valida per il terzo turno della competizione. Il risultato parziale vede infatti i rossoblù avanti di tre reti sull'Imolese grazie alle marcature di Criscito su rigore al 2', Saponara al 23' e Ghiglione al 29'. Lo stesso ex Fiorentina e Sampdoria è stato però sostituito a sorpresa già al 29' per fare spazio a Radovanovic.

