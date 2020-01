© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Due turni di squalifica per Lucas Leiva dopo l'espulsione rimediata in Coppa Italia contro il Napoli. Questa la decisione del giudice sportivo, con la seguente motivazione: "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Prima sanzione); per avere inoltre, al 25° del primo tempo, a seguito della notifica del provvedimento di ammonizione, indirizzato all'Arbitro un'espressione offensiva accompagnata da un gesto plateale". Un turno di stop invece per Hysaj, Dalbert e Conti.