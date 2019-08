Coppa Italia, il Sudtirol batte 4-2 il Fasano: ora sfiderà l'Entella

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Buona la prima per il Sudtirol, che supera non senza fatica il Fasano e accede al secondo turno di Coppa Italia. 4-2 il risultato al Druso in favore della formazione altoatesina, che sblocca la gara al 9’ grazie a una punizione di Morosini. Al 9’ della ripresa arriva il raddoppio con Romero, poi accorcia le distanze Corvino. Al 75’ Ierardi trova il tris per i padroni di casa, ma Corvino non ci sta e accorcia ancora a cinque dalla fine. Al 90’ è Mazzocchi a fissare il risultato sul definitivo 4-2. Al prossimo turno la formazione di Stefano Vecchi se la vedrà con l’Entella.