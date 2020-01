Coppa Italia, il Torino a San Siro cerca il riscatto. Tutte le quote

Granata dopo crollo in campionato per voltare pagina

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Il Torino, dopo il tracollo interno (0-7) contro l'Atalanta in campionato, che ha scatenato l'ira dei tifosi granata e provocato la decisione della società di mandare tutti in ritiro, prova a rialzare la testa cercando di abbattere il tabù Milan in Coppa Italia. Sono 49 anni che i granata non escono vincitori da un confronto contro i rossoneri nella seconda competizione nazionale: quell'impresa valse la quarta Coppa Italia al Torino. Ora tenteranno di ribaltare il pronostico del match in cui i rossoneri giocheranno con il lutto al braccio per ricordare il loro tifoso eccellente Kobe Bryant. Ma gli analyst di Snai non credono nel miracolo dei ragazzi di Mazzarri e infatti il segno 1 del Milan è dato a 1,77 rispetto al 4,50 dell'eventuale successo del Toro. Le ultime due visite del Toro in casa rossonera sono finite sullo 0-0, un'altra X, che porterebbe ai supplementari, vale 3,80. Fra i possibili marcatori del confronto Zlatan Ibrahimovic viene dato a 2,50. Mercoledì ci sarà invece l'ultimo confronto dei quarti di Coppa Italia, sempre a San Siro, dove l'Inter se la vedrà con la Fiorentina: chi vincerà troverà il Napoli di Gattuso in semifinale. L'Inter parte nettamente favorita per gli analisti di Snai, a 1,50, rispetto al 6,50 della Fiorentina di Iachini e al pareggio dato a 4,25. Nerazzurri e viola si incontrano per la terza volta ai quarti di finale della Coppa Italia: in entrambi i casi a passare il turno fu la squadra che giocava in casa. (ANSA).