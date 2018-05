Coppa Italia, la Juve fa 13. E quattro di fila: record ancora migliorato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nessuno come la Juventus e Massimiliano Allegri, nella storia del calcio italiano e per ora soltanto della Coppa Italia, sempre di più. Con la vittoria di oggi, i bianconeri, e anche l'allenatore toscano, vincono il trofeo per la tredicesima volta,la quarta consecutiva, migliorando ulteriormente il proprio primato. Che a breve (dovrebbe) essere rivisto anche in ottica generale: con la più che probabile vittoria del settimo scudetto di fila, si tratterebbe del quarto double consecutivo per la Vecchia Signora e il suo tecnico.