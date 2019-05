Coppa Italia, la Lazio con la vittoria si porta a casa 10 milioni di euro

© foto di Federico Gaetano

Con la vittoria all’Olimpico la Lazio si porta a casa quasi 10 milioni, senza dimenticare l’accesso diretto ai gironi di Europa League che garantirebbe almeno altri 10 milioni di premi Uefa. Oltre alla gloria - sottolinea La Gazzetta dello Sport - è stata anche una questione di soldi tra Atalanta e Lazio. Nell’ultima asta per i diritti tv della manifestazione la Rai ha alzato l’asticella per superare la concorrenza di Mediaset, offrendo 35,5 milioni a stagione (inclusa la Supercoppa) per il ciclo 2018-21, 13 milioni in più rispetto al triennio precedente. Così la Lega Serie A ha potuto incrementare il montepremi da distribuire alle partecipanti.

Nel dettaglio - si legge - tenendo conto dei turni precedenti a cominciare dagli ottavi, la vincitrice della Coppa incassa dai diritti tv 5,3 milioni; alla finalista ne andranno 3,4. Poi c’è l’incasso del botteghino. La stima è di 3,5 milioni: tolta la quota trattenuta dalla Lega, i due club riceveranno circa 1,6 milioni a testa. La Lazio sollevando il trofeo si guadagna la sfida contro la Juventus per la Supercoppa italiana, potendo contare su un bonus di almeno 2 milioni, che potrebbero diventare 3,3 nel caso si giocasse ancora in Arabia Saudita. Sommando le tre voci – diritti tv, botteghino, premio Supercoppa – si arriva quindi a 9-10 milioni.