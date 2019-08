© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Partita infinita, quella che si è giocata oggi tra Pro Vercelli e Rende, valida per il primo turno di Coppa Italia. Al Piola, i padroni di casa si sono imposti solo ai supplementari dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sullo 0-0. In gol Volpe e Azzi per il 2-0 finale. La Pro Vercelli se la vedrà nel prossimo turno con l’Ascoli.