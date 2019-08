Al via la stagione 2019/2020 con le gare valide per il primo turno di Coppa Italia. Nella gara giocata oggi alle 17:30, la Virtus Francavilla ha battuto per 2-1 il Novara. I padroni di casa si sono imposti grazie alle reti di Vazquez e Nunzella. Di Bellich il gol del momentaneo pareggio azzurro. La Virtus Francavilla se la vedrà nel prossimo turno con la Cremonese.