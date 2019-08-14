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Coppa Italia, le designazioni arbitrali: Pasqua per Fiorentina-Monza

14.08.2019 13:06 di Tommaso Maschio   articolo letto 4062 volte
© foto di Federico Gaetano

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per il terzo turno eliminatorio della COPPA ITALIA 2019-2020 in programma il 18 agosto 2019.

ASCOLI – TRAPANI h. 18.00
CALVARESE
DE MEO – PRENNA
IV: DI MARTINO

PISA – BOLOGNA h. 20.45
LA PENNA
PAGANESSI – BRESMES
IV: MARINI

PERUGIA – BRESCIA h. 18.00
PICCININI
PASSERI – GORI
IV: DIONISI

CAGLIARI – CHIEVO h. 20.30
GIUA
DEL GIOVANE – COLAROSSI
IV: CAMPLONE

CITTADELLA – CARPI h. 20.30
VOLPI
PERETTI – BACCINI
IV: SOZZA

EMPOLI – PESCARA h. 20.30
MARIANI
LIBERTI – BOTTEGONI
IV: MARINELLI

FIORENTINA – MONZA h. 18.15
PASQUA
RANGHETTI – DI IORIO
IV: FOURNEAU

FROSINONE – MONOPOLI h. 20.30
MARESCA
DI VUOLO – FIORITO
IV: MASSIMI

GENOA – IMOLESE Venerdì 16/08 h. 20.30 A Chiavari
PAIRETTO
ALASSIO – GALETTO
IV: SERRA

VERONA – CREMONESE h. 20.30
MANGANIELLO
VIVENZI – LO CICERO
IV: ROS

LECCE – SALERNITANA h. 20.45
ABBATTISTA
ROCCA – VECCHI
IV: AYROLDI

PARMA – VENEZIA Sabato 17/08 h. 18.00
VALERI
SCHENONE – IMPERIALE
IV: MINELLI

CROTONE – SAMPDORIA h. 21.00
SACCHI
LONGO – SANTORO
IV: ROBILOTTA

SASSUOLO – SPEZIA h. 20.45
ABISSO
PRETI – TEGONI
IV: PRONTERA

SPAL – FERALPISALO’ h. 20.45
CHIFFI
VALERIANI – VILLA
IV: RAPUANO

UDINESE – SUDTIROL h. 20.30
AURELIANO
TOLFO – MONDIN
IV: AMABILE
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