Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Udinese-Vicenza: friulani a trazione anteriore

vedi letture

Il tecnico dell’Udinese adotta un ampio turn over per la sfida di questo pomeriggio contro il Vicenza. In avanti Nestorovski è la punta centrale con Pussetto e Deulofeu esterni, mentre in mezzo al campo Makengo affianca due giocatori offensivi come De Paul e Forestieri. In porta c’è Scuffet. Il Vicenza risponde con Longo al fianco di Guerra e Giacomelli esterno mancino a centrocampo. In difesa Zonta e Barlocco sono i due terzini. Queste le formazioni ufficiali:

Udinese (4-3-3): Scuffet; Stryger, Bonifazi, Samir, Zeegelaar; Forestieri, De Paul, Makengo; Pussetto, Nestorovski, Deulofeu. A disposizione: Gasparini, Nicolas, Ouwejan, Lasagna, Molina, Ter Avest, Arslan, Cristo, Pereyra, Becao, De Maio, Coulibaly. All. Gotti

Vicenza (4-4-2): Perina; Zonta, Bizzotto, Pasini, Barlocco; Vandeputte, Da Riva, Cinelli, Giacomelli; Longo, Guerra. A disposizione: Grandi, Gerardi, Gori, Tronchin, Padella, Beruatto, Rigoni, Fantoni, Jallow. All. Di Carlo