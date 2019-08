Coppa Italia, le gare delle 20:30: impresa del Monza, tutti i risultati

Stasera alle ore 20:30 si sono giocate diverse sfide valide per il secondo turno di Coppa Italia. Tra i risultati sicuramente il più sorprendente è quello del Monza, che si è imposto per 4-3 sul campo del Benevento in un match a dir poco spettacolare. Il Cittadella ha liquidato il Padova con un netto 3-0, mentre la Cremonese ha battuto per 4-0 la Virtus Francavilla. Poker anche per il Frosinone contro la Carrarese, mentre Empoli e Sudtirol si sono affermate di misura contro Reggina ed Entella. 1-0 anche per il Monopoli contro il Cosenza e per il Perugia contro la Triestina. Il Pescara ha battuto per 3-2 il Mantova, mentre il Pordenone è stato eliminato a sorpresa dalla Feralpisalò: 3-2 il risultato finale. Il Trapani infine ha battuto per 3-1 il Piacenza. Di seguito il riepilogo di tutti i risultati.

Secondo turno Coppa Italia, le gare delle 20:30

Perugia 1-0 Triestina

28' Sgarbi

Cremonese 4-0 Virtus Francavilla

41' Claiton, 44' Deli, 58' e 66' Palombi

Empoli 2-1 Reggina

22' Mancuso (E), 28' Corazza (R), 72' Antonelli (E) (espulso Kirwan (R) al 52')

Pescara 3-2 Mantova

13' Tumminello (P), 50' Guccione (M), 79' Di Grazia (P), 90' Tremolada (M), 91' Ventola (P

Benevento 3-4 Monza

5′ Bellusci (M), 17′ Finotto (M), 49′ Iocolano (M), 51′ Tello (B), 83′ Tello (B), 88′ Finotto (M), 95' Viola (B)

Cittadella 3-0 Padova

23' Iori su rigore, 27' Diaw, 86' Celar (espulso Iori (C) al 70')

Pordenone 1-2 Feralpisalò

30' Caracciolo (F), 44' Pobega (P), 50' Scarsella (F) (espulso Bassoli (P) al 93')

Trapani 3-1 Piacenza

11' Cacia (P), 43' e 59' Evacuo (T), 82' Nzola (T) (espulso Scognamillo (T) al 69')

Frosinone 4-0 Carrarese

10’ Ciano, 43’ Paganini, 49' Ariaudo, 81' Tribuzzi

Monopoli 1-0 Cosenza

90' Mendicino (big.)

Virtus Entella 1-2 Sudtirol

8' Casiraghi (S), 26' Paolucci (VE), 84' Morosini (S)