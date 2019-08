Coppa Italia, le gare delle 20:45: passano Pisa, Salernitana e Crotone

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Alle 20:45 sono andate in scena altre quattro gare relative al secondo turno di Coppa Italia. Juve Stabia e Imolese sono andate ai tempi supplementari dopo l’1-1 dei regolamentari. Il Carpi, invece, si è imposto per 1-0 sul campo del Livorno grazie alla rete di Vano al 69’. Il Pisa ha invece battuto nettamente il Potenza: 3-0 il risultato finale, gol di Marconi, Masucci e Aya. Infine affermazione per 3-1 della Salernitana di Giampiero Ventura sul Catanzaro. In gol Kiyine e Giannetti (doppietta).

Juve Stabia-Imolese 1-1 (ai supplementari)

Livorno-Carpi 0-1

(69’ Vano)

Pisa-Potenza 3-0

(43’ Marconi, 53’ Masucci, 71’ Aya)

Salernitana-Catanzaro 3-1

(22’ lig Kiyine, 45 e 73’ Giannetti, 79’ Mangni)

Crotone-Arezzo

(2' Barberis, 7' Simy, 10' Borghini, 17' Belloni rig., 23' Zini, 32' Golemic, 75' Ruggero)