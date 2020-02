vedi letture

Coppa Italia, le ultime di formazione su Milan-Juve: Buffon dal 1', chance Rugani

Vigilia di Coppa Italia per la Juventus, che oggi si allenerà nel pomeriggio e poi partirà alla volta di Milano. La buona notizia dell'antivigilia della semifinale d'andata di Coppa Italia, contraddistinta da una seduta tattica con iniziali esercitazioni sulla rapidità, è rappresentata dal rientro in gruppo di Danilo: ossigeno puro per la corsia di destra. Per quanto riguarda la formazione che affronterà i rossoneri - sottolinea Tuttosport - la certezza risiede nella titolarità di Gigi Buffon in porta. Per il resto, possibile l'impiego dal primo minuto per Paulo Dybala, reduce da due panchine di fila in campionato, ma anche per Aaron Ramsey sulla trequarti. Chance in vista pure per Daniele Rugani, che potrebbe agire in coppia con Leonardo Bonucci al centro della difesa.