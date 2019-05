Coppa Italia, Mauri va controcorrente: "Vedo la Lazio leggermente avanti"

© foto di Federico Gaetano

Stefano Mauri, tre finali vinte con la maglia della Lazio e una coppa alzata da capitano, ha spiegato al Messaggero le proprie sensazioni riguardo la finale di Coppa Italia del prossimo 15 maggio tra biancocelesti e Atalanta: "Una finale si vince con consapevolezza, la Lazio non arriva benissimo alla partita ma per me rimane leggermente favorita. Nella Lazio c'è chi ha giocato finali, sanno cosa significa e come gestire la tensione, dall'altra parte c'è l'incoscienza della gioventù, per loro è la prima volta. Questo è un piccolo vantaggio per i laziali".