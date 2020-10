Coppa Italia, Monza avanti dopo i rigori contro il Pordenone. Sommariva eroe della serata

vedi letture

Non sono bastati 120 minuti di battaglia a Pordenone e Monza per decidere il passaggio del turno in Coppa Italia. Le due squadre infatti hanno chiuso sullo 0-0 sia i tempi regolamentari sia i supplementari con i brianzoli bravi a non concedere nulla nonostante fossero in 10 dalla fine del primo tempo per l’espulsione del giovane Colferai. Ai rigori la sorte sorride al Monza che non fallisce nessun tiro dal dischetto, mentre i neroverdi ne sbagliano due (Stefani e Camporese si fanno parare il tiro da Sommariva) dicendo così addio alla Coppa.