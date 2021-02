Coppa Italia, Napoli-Atalanta vale la finale. Tutte le quote sulla sfida

vedi letture

Confronto anche fra due attacchi molto prolifici

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - Allo stadio Maradona di Napoli domani grande sfida tra Napoli e Atalanta, le due big forti di attacchi molto prolifici, per la prima gara di semifinale della Coppa Italia. L'ultimo confronto nella competizione tra le due formazioni è del 2018 e si concluse con la vittoria in trasferta della Dea, in questo caso però, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, saranno gli azzurri ad aggiudicarsi il primo round della semifinale: la vittoria della squadra di Gattuso è a 2.50, il successo dei nerazzurri si gioca a 2.75 mentre il pareggio vale 3.50. Gli uomini di Gasperini sono però favoriti per il passaggio del turno, a 1.80 contro il 2.00 del Napoli. Le preferenze degli scommettitori sono in equilibrio per i primi 90 minuti della sfida, con il 50% a favore degli azzurri e il 35% dei nerazzurri, ma per la conquista della finale l'85% ha scelto l'Atalanta. L'ipotesi che venga assegnato un calcio di rigore nel match è a 2.75 e a segnare dal dischetto potrebbero essere Insigne da un lato e Muriel dall'altro, entrambi a 6.00 in rete dagli undici metri. In casa dell'Atalanta la vittoria della Coppa Italia manca dal 1963, l'ipotesi del trionfo è a 4.00 mentre il bis del Napoli dopo il successo in finale dello scorso anno è a 5.00. (ANSA).