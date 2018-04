Coppa Italia, oggi il trofeo a Roma: Pirlo testimonial della finale

Fonte: dal nostro inviato, Antonio Vitiello

Giornata dedicata alla Coppa Italia in Lega calcio, con il trofeo che sarà portato da Milano a Roma in treno in vista della finale tra Juventus e Milan del prossimo 9 maggio. Andrea Pirlo, doppio ex della sfida, sarà il testimonial e nella giornata di oggi rilascerà alcune dichiarazioni.