Vittoria al primo turno di Coppa Italia per Feralpisalò e Ravenna. I gardesani battono 0-1 l'Adriese con un gol di Scarsella in avvio di ripresa e nel prossimo turno affronteranno il Pordenone. Il Ravenna piega 1-0 la Sanremese grazie alla rete di Raffini, per i giallorossi ora c'è il Chievo. Si è decisa, invece, ai calci di rigore la sfida tra Carrarese e Fermana dopo che l’1-1 (gol di Cognigni e Valente) era perdurato anche ai supplementari. Dal dischetto è la Carrarese ad avere la meglio. Nel prossimo turno se la vedrà con il Frosinone.