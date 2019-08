© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si sono giocate oggi pomeriggio due sfide valide per il secondo turno di Coppa Italia. Il Venezia ha avuto la meglio sul Catania. Gol di Zuculini in apertura per i lagunari, poi al 41’ il pareggio di Silvestri. Nella ripresa Aramu ha siglato il definitivo 2-1. La squadra di Alessio Dionisi se la vedrà adesso con il Parma.

Il Ravenna, invece, sfiora l’impresa contro il Chievo, ma alla fine soccombe ai calci di rigore. Clivensi avanti con Meggiorini al 23’, poi al 62’ è arrivata la rete del pareggio di Raffini. Si va ai tempi supplementari, dove il Ravenna si ritrova in doppia inferiorità numerica. Ai rigori, però, è la squadra di Michele Marcolini a prevalere. I clivensi adesso sfideranno il Cagliari.