Coppa Italia, Pordenone-Monza va ai supplementari: 0-0 dopo i 90 minuti regolamentari

Serviranno i supplementari, e forse i rigori, per decidere chi fa Monza e Pordenone passerà il turno di Coppa Italia. Nonostante l'uomo in più infatti i friulani non sono riusciti a sbloccare lo 0-0 dei primi 45 minuti della sfida contro i brianzoli che hanno saputo tenere bene anche in inferiorità trascinando la gara ai supplementari.