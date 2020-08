Coppa Italia Primavera, Fiorentina-Hellas 1-0: viola campioni per la seconda volta consecutiva

È bastata l'incornata di Dutu al 55' a permettere alla Fiorentina di restare campione della Coppa Italia Primavera per il secondo anno consecutivo e a regalare il primo trofeo a Rocco Commisso dopo il primo anno di presidenza. Il giocatore romeno aveva già tentato il colpo di testa vincente a tempo scaduto nel primo tempo su assist di Krastev; nella ripresa invece il giocatore viola non ha sbagliato e il suo gol è stato decisivo per la vittoria. Se il primo tempo era stato equilibrato, nella ripresa è stato quasi un monologo viola nonostante un Hellas Verona ben messo e che, sullo svantaggio, cerca il tutto per tutto. A riportarlo è Firenzeviola.it.