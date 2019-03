Oggi si giocano le partite di ritorno delle semifinali di Coppa Italia Primavera. I campioni in carica del Torino di Coppitelli affrontano l'Atalanta che all'andata li ha battuti per 4 a 3 ma tutto ancora è in gioco. Ecco di seguito tutto il programma nel particolare.

Le gare in programma:

16:00 Fiorentina U19-Inter U19

18:30 Torino U19-Atalanta U19