vedi letture

Coppa Italia Primavera, la finale sarà Hellas-Fiorentina. Juve e Roma eliminate

Sarà tra Hellas Verona e Fiorentina la finale della Coppa Italia Primavera. Nel pomeriggio di oggi sono infatti andate in scena le gare di ritorno delle semifinali con gli scaligeri che nonostante la sconfitta contro la Roma per 3-1 in trasferta hanno staccato il pass per l'ultimo atto grazie al 2-0 dell'andata. Ai viola è invece bastato il 2-2 a Torino contro la Juventus per raggiungere i gialloblù, complice l'1-1 dell'andata. Il prossimo 10 aprile la finalissima, in gara unica.