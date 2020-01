Coppa Italia, qualificazione in discesa per Juve e Milan. Tutte le quote

Atalanta e Roma impegnate in trasferta

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Gli ottavi di finale di Coppa Italia proseguono domani con tre partite non tutti dall'esito certo. Si parte alle 15 con Fiorentina-Atalanta con i Viola, tornati a vincere in Serie A contro la Spal, partono leggermente sfavoriti sui bergamaschi, finalisti lo scorso anno e che attraversano un un periodo di gran salute. Il secondo incontro in programma, Milan-Spal, è sulla carta meno equilibrato: i rossoneri non dovrebbero avere problemi ad imporsi contro gli estensi che occupano l'ultimo posto in Serie A e anche perchè l'effetto Ibrahimovic, in gol alla prima da titolare con il Cagliari, ha riacceso l'animo dei tifosi che accorreranno in 30 mila a San Siro. Chiude la giornata Juventus-Udinese, con la squadra campione d'inverno pronta ad andare avanti anche in Coppa Italia. Gli uomini di Sarri partono nettamente favoriti mentre i friulani nonostante vengano da tre vittorie consecutive in campionato sono fortemente indiziati di salutare la Coppa già agli ottavi. Il programma degli ottavi si conclude con Parma-Roma, in campo giovedì: i capitolini sono i probabili vincitori dell'incontro e in casa degli emiliani potrebbero trovare la prima vittoria del 2020. I quotisti di Planetwin365 danno a 1,24 il passaggio del turno per la Juve (12 per l'Udinese), a 1.43 il Milan (7,20 la Spal), a 1,95 per la Roma (3,76 Parma) e a 2,18 per l'Atalanta (3,25 Fiorentina). (ANSA).