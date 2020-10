Coppa Italia, secondo turno: avanzano Perugia ed Empoli. I toscani affronteranno il Benevento

Sono terminate in questi minuti le due gare con fischio d'inizio alle ore 17 e valide per il secondo turno di Coppa Italia. Passano al prossimo step della competizione il Perugia di Fabio Caserta che espugna il Del Duca di Ascoli per 4-1 e l'Empoli che batte fra le mura amiche il Renate.

Al terzo turno il Perugia affronterà la vincente di Brescia-Trapani in programma questa sera e nella quale i siciliani non prenderanno parte per le note vicissitudini societarie incorrendo nella sconfitta a tavolino.

Per l'Empoli, invece, sarà la volta di una trasferta in casa del Benevento.