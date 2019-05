Coppa Italia, tantissimi vip attesi stasera nella tribuna dell'Olimpico

Come di consueto ci sarà il pubblico delle grandi occasioni per la finale di Coppa Italia fra Atalanta e Lazio. Molti i vip attesi all'Olimpico di Roma per l'atto conclusivo della seconda competizione nazionale. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport saranno presenti il Presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, che premierà le due squadre alla fine della partita. Oltre a lei ci saranno anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti ed il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti.

Al loro fianco praticamente tutte le rappresentanze sportive presenti a partire dal numero uno del Coni, Giovanni Malagò, l’ex membro CIO Mario Pescante, il presidente della Lega di A Gaetano Miccichè e l’amministratore delegato Luigi De Siervo, il numero uno della Federcalcio Gabriele Gravina, quello della Lega Dilettanti e vicepresidente vicario della FIGC Cosimo Sibilia, il presidente della Lega di B Mauro Balata, il capo degli arbitri Marcello Nicchi e il designatore di Serie A Nicola Rizzoli.

Ci saranno anche il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini, con il team manager azzurro Gabriele Oriali, e quello dell’Under 21 Luigi Di Biagio.

Tra le personalità accreditate figurano anche l’ex presidente del Milan e attuale dirigente del Monza Adriano Galliani.